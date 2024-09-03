Iraklılara vize serbestisinde büyük tehlike. Naim Babüroğlu tüm partilere çağrı yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Iraklılara vize serbestisinde büyük tehlike. Naim Babüroğlu tüm partilere çağrı yaptı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Iraklılara tanınan vize serbestisinin yaratacağı büyük tehlikeyi açıklayarak siyasi partilere çağrıda bulundu. Babüroğlu, "TBMM tarihi bir görevi yerine getirmek zorunda. Bu vize serbestisi iptal edilmelidir" dedi.

Türkiye ve Irak arasında imzalanan vize serbestisi kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeye göre, 1 Eylül itibarıyla 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşları, Türkiye'ye girişlerinde vizeden muaf tutulacak.

Bakan Fidan duyurdu: Irak'a vize serbestisi 1 Eylül'de başlıyorBakan Fidan duyurdu: Irak'a vize serbestisi 1 Eylül'de başlıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak" ifadesine yer verildi. Bu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18’inci maddesi kapsamında alındı.

BÜYÜK TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Iraklıların vize serbestisi konusunda gerçekleşecek büyük tehlikeyi açıkladı. “90 gün kaldıktan sonra kaçı Türkiye’ye yerleşir sizce?” diye soran Babüroğlu, neler olacağını şu sözlerle açıkladı:

ANLAŞMA, BAKANLAR TARAFINDAN KAMUOYUNA DUYURULDU

Vize muafiyeti kararı, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından kamuoyuna açıklanmıştı.

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