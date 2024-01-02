Irak'ta ABD üslerine yeni saldırı

Irak’ın Erbil şehrinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin “Terörle Mücadele Birimi”, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA’nın yerel saatle 09.52'de düşürüldüğü ifade edildi.

Üssü hedefleyen bir başka bomba yüklü İHA da 2 gün önce düşürülmüştü.

Diğer yandan, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, Erbil'in Pirmam bölgesindeki Peşmerge üssüne 3 gün önce bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının sadece maddi hasara yol açtığı belirtilmişti.