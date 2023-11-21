Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü, İHA ile hedef alındı.

İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direniş" adlı grup saldırıyı üstlendi. Gruptan yapılan açıklamada İHA'nın hedefe ulaştığı belirtilerek, saldırının "Düşman güçlerin Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği" ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 60'tan fazla saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

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