Irak'ta ABD üssüne roketli saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ilk raporlara göre, saldırı sonucu patlamalar yaşandı ve bazı Amerikan personeli yaralandı. Olayın ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik ekibi ile birlikte Orta Doğu'daki son durumu değerlendirmek üzere toplantı düzenledi.

ABD'nin önde gelen haber kaynaklarından CNN, Amerikan güvenlik yetkililerinin ifadelerine dayanarak, Ayn El-Esad Hava Üssü'nün çevresinde meydana gelen patlamaları doğruladı. Yetkililer, olayda yaralananların arasında "birkaç Amerikan personeli" olduğunu bildirdi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Sabereen News tarafından yapılan açıklamada, Ayn El-Esad Hava Üssü'ne yapılan saldırının, İran destekli milis güçler tarafından gerçekleştirildiği ve bu güçlerin üsse roketli saldırı düzenlediği iddia edildi.