Iraklılar döviz kurundaki artışı protesto etti

Bağdat’ta Merkez Bankası binası yakınında toplanan protestocular, hükümete seslenerek dinarın değer kaybetmesinin durdurulmasını istedi. Iraklı protestocular, özellikle yumurta gibi temel gıda maddelerinin fiyatın düşürülmesi çağrısı yaptı.

Bağdat’taki gösteriye güneydeki kentlerden de katılım oldu.

Irak'ta yerel para biriminin ABD doları karşısındaki değer kaybı günlerdir devam ediyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 23 Ocak'ta Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhlif’i kendi isteği üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı getirmişti.

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası döviz kurunda küçük bir düşüş olsa da kısa sürede kur yeniden yükselişe geçti.

Irak Merkez Bankası vatandaşa satışta döviz kurunu dolar başına 1470 Irak dinarı olarak belirlerken, karaborsa ve serbest piyasada 1 dolar 1590 ila 1620 dinardan işlem görüyor. (AA)