Irak’ta İsveç Büyükelçiliğine saldıran 20 kişi tutuklandı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ateşe veren 20 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Irak’ta İsveç Büyükelçiliğine saldıran 20 kişi tutuklandı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı protesto etmek için Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını hedef alan saldırganlar yakalandı. Irak Yüksek Yargısı tarafından yapılan yazılı açıklamada, El - Kerh Soruşturma Mahkemesi, Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği binasını hedef alan saldırıya iştirak eden 20 kişinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakan Irak uyruklu Salvam Momika’nın, Irak’ın İsveç Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim ile Irak bayrağını yakmak eylemi izini aldığını açıklaması sonrası yüzlerce Sadr Grubu yanlısı sabahın erken saatlerinde İsveç Büyükelçiliği binasını basarak ateşe vermişti.

Irak hükümeti, Kur’an-ı Kerim ile Irak bayrağının yakılmasına izin veren İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, İsveç Büyükelçisi Jessica Svrdström’ün Irak’ı terk etmesini istemiş ve İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Irak Maslahatgüzarı Bivam Casim İbrahim’in çekilmesi talimatını vermişti.

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