Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı binanın bir kısmını ateşe verdiler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta şii Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini ateşe verdi.

KAYNAK: AA
Irak'ta İsveç Büyükelçiliği'ne saldırı binanın bir kısmını ateşe verdiler

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemleri protesto etti.

Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

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IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç Büyükelçiliği'nin yakılmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Irak hükümetinin güvenlik güçlerine olayla ilgili hızlı soruşturma yapma ve faillerden hesap sorma talimatı verdiği ifade edildi.

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