Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı

Irak'ın Selahaddin ili yakınlarında Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela’ya giden İranlı ziyaretçileri taşıyan minibüs, karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düceyil ilçesini Beled'e bağlayan yolda meydana gelen feci kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Diğer yandan, İran makamları, Irak’taki Erbain merasimlerine katılmak için 3 milyon İranlı'nın Irak'a geçtiğini açıklamıştı.

Erbain merasiminde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. günü anılıyor.