Irak'ta petrol rafinerisinde patlama

Kaynak: İHA
Irak'ta petrol rafinerisinde patlama

Irak Erbil-Gwer karayolunda bulunan bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Irak'ın Erbil şehrinde, Erbil-Gwer karayolu kenarında bulunan bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerine hızla çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

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Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği, bölgenin dumanlarla kaplandığı gözlemlendi. Patlamanın sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, yetkililer durumun araştırıldığını belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı olup olmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

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