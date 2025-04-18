Irak’ta teröristlere darbe: Mağara cephanelik çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ﻿Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi.

MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'nın kullandığı mağara bulundu

Mağarada ele geçirilen silah ve malzemeler ise şu şekilde:

"135 adet AK-47 piyade tüfeği ve 60 şarjörü, 90 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 80 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 600 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 3 bin adet 5.45 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 160 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 kilogram TNT."