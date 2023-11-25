Irak'ta yakıt tankerleri çarpıştı Türk şoför öldü

İHA'nın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Duhok kentinde iki yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Türkiye vatandaşı bir şoför hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay akşam üzeri, Duhok sınırındaki Berdereş-Kelek yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Salcan yönetimindeki yakıt yüklü tanker, seyir halindeyken karşıdan gelen başka bir tankerle çarpıştı.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde çarpmanın etkisiyle büyük yangın çıktığı görüldü. Alev topuna dönen tankerde Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Ferhat Salcan'ın feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.