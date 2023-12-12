Irak’taki ABD askeri üssüne hava saldırısı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Irak’taki ABD askeri üssüne hava saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, SİHA'nın üsse isabet ettiği aktarılarak, saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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