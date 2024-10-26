Irak'tan İsrail'in İran'a yönelik saldırısına kınama

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Gaspçı Siyonist oluşum, bölgedeki saldırgan politikalarına ve çatışmayı genişletmeye ve açık saldırı yöntemine devam ediyor. Bu kez hava saldırısıyla saldırganlık elini İran İslam Cumhuriyeti'ne çevirerek, İran hedeflerine karşı saldırı gerçekleştirdi" diyen Avvadi, "Irak olarak, bu saldırıyı en güçlü ve açık ifadelerle kınıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu ve dayanışma içerisinde olduğumuzu yineliyoruz" ifadesini kullandı.

Irak'ın daha önce Siyonistlerin Filistin'deki halka yönelik acımasız davranışları, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırıları ve İran'a yönelik yeni saldırganlığı ile uluslararası toplumun sessizliğinin yol açacağı tehlikeli sonuçlar konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Avvadi, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çağrısı yaparak, bölgenin istikrarı için işbirliğinin önemini dile getirdi.

Suudi Arabistan da İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınamıştı.

NE OLMUŞTU?

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılardan birkaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyuldu. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını ve askeri tesislerin "isabet almadığını" bildirdi.

Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'da bazı askeri tesislere saldırı düzenlediklerini saldırının "başarıyla tamamlandığını" açıkladı.