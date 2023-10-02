Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı yeniden başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve petrol akışının başlayacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı yeniden başlıyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın hafta içinde faaliyete geçeceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentinde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nın açılış oturumunda konuştu.
Türkiye'nin petrol ve doğal gaz konusunda öteden beri güvenilir bir güzergah olduğunu belirten Bayraktar, bugün itibarıyla günlük 2 milyon varil petrolün Türkiye'nin boğazlarından geçtiğini ve yaklaşık 45 yıldır aktif olan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın da günlük 500 bin varil petrol kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
Bayraktar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel ve benzeri felaketler nedeniyle bakıma alınan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'na yönelik, "Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bugün itibarıyla operasyona hazır. Hattı bu hafta içinde faaliyete geçireceğiz. Boru hattı faaliyete geçtikten sonra küresel petrol piyasalarına 500 bin varil petrol tedarik edilebilecek." ifadelerini kullandı.

IRAK TAHKİM MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞTU

Tahkim mahkemesinin Bağdat’ın onayı olmadan petrol taşıdığı gerekçesiyle Türkiye’nin Irak’a yaklaşık 1,5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmesinin ardından Türkiye mart ayı sonunda boru hattından petrol akışını durdurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY petrolünün ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 5,5 milyar dolarlık kayba uğradığını söylemişti.

Türkiye ile Irak, petrol sevkıyatının devamı konusunda görüşmeleri sürdürüyordu.

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