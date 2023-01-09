9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran: Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nefreti yaymanın örneği

İran: Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nefreti yaymanın örneği

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayımlanmasının "başta Müslümanlar olmak üzere diğer milletlerin değerlerine ve kutsallarına hakaret etmenin açık bir örneği" olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:34
Takip Et

İran: Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nefreti yaymanın örneği

İran: Charlie Hebdo'nun yayımladığı Hamaney karikatürleri nefreti yaymanın örneği
+
Aa
-

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Fransız yayın organına tepki gösteren Kenani, bu eylemi "nefreti yaymanın ve başta Müslümanlar olmak üzere diğer milletlerin değerlerine ve kutsallarına hakaret etmenin açık bir örneği" olarak değerlendirdi.

Kenani, Fransız hükümetinin derginin tutumunu kınamak yerine ifade özgürlüğü bahanesiyle durumu meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Iraklı yetkililerin "Arap Körfezi" tanımlamasına tepki

Öte yandan Kenani, "Fars (Basra) Körfezi" için Iraklı yetkililerin "Arap Körfezi" ifadesini kullanmasına ilişkin, "Bu konuyu öğrendikten sonra ve hatta medyaya yansımadan önce Irak hükümetine itirazlarımızı ilettik." dedi.

Kenani, kimsenin futbolu kullanarak tarihi bir ismi değiştirmeye kalkışmaması gerektiğini söyledi.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapan Irak'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr organizasyona değinirken Basra Körfezi için “Arap Körfezi” ifadesini kullanmıştı.

İran'da Basra Körfezi için "Fars Körfezi" ismi kullanılıyor.

Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürler

Charlie Hebdo dergisi, İran'daki protestoları desteklemek amacıyla geçen ay başlattığı bir yarışmanın parçası olarak Hamaney'in konu edildiği karikatürler yayımlamıştı.

Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche'u Dışişleri Bakanlığına çağıran İran, Fransa hükümetine nota vermişti.

İran ayrıca tepki olarak Fransa Dışişleri Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Tahran’daki İran Araştırmaları Enstitüsünü kapatma kararı almıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
5
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.