İran Cumhurbaşkanı ordu komutanlarıyla bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran Cumhurbaşkanı ordu komutanlarıyla bir araya geldi

Mesud Pezeşkiyan, Cumartesi günü Tahran'da ordu komutanlarıyla bir toplantı yaptı.

Toplantı sonrası kısa bir açıklamada bulunan Pezeşkiyan, İnsan hakları şampiyonu olduklarını iddia eden ülkeleri, Gazze'de sivillere karşı işlenen suçlar konusunda sessiz kaldıkları için eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı, ülkenin savunma gücünü artırmaması durumunda benzer suçların İran halkına karşı da işlenebileceğini söyledi.

Ordunun bu gücün yaratılmasına yaptığı katkıyı takdir ettiğini belirten Pezeşkiyan, yönetiminin ordunun daha da güçlenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Pezeşkian, İran ordusunun örgütlü yapısının diğer ülkeler için de örnek teşkil edebileceğini söyledi.

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