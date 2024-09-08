İran Cumhurbaşkanı ordu komutanlarıyla bir araya geldi

Toplantı sonrası kısa bir açıklamada bulunan Pezeşkiyan, İnsan hakları şampiyonu olduklarını iddia eden ülkeleri, Gazze'de sivillere karşı işlenen suçlar konusunda sessiz kaldıkları için eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı, ülkenin savunma gücünü artırmaması durumunda benzer suçların İran halkına karşı da işlenebileceğini söyledi.

Ordunun bu gücün yaratılmasına yaptığı katkıyı takdir ettiğini belirten Pezeşkiyan, yönetiminin ordunun daha da güçlenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.