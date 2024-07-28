İran cumhurbaşkanı resmen göreve başladı

Mazbata töreni, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde yapıldı ve törene Hamaney'in yanı sıra geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin 14'üncü dönem seçimlerine dair raporunun sunulmasının ardından, Hamaney Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığını onayladı ve mazbatasını teslim etti.

Konuşmasında seçim sürecindeki tartışmaların sona ermesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Seçimde kaybedenimiz yok, millet galip geldi. Halk, değerli bir cumhurbaşkanı seçti. Hepimiz büyük işler başarması için ona ve hükümetine destek olmalıyız" dedi. Dış politika ile ilgili olarak Hamaney, önceki hükümetin komşularla olan ilişkileri önceliklendiren yaklaşımının devam etmesi gerektiğini belirtti. "Dış politika önceliklerimiz komşularımız ve Asya ile Afrika ülkeleridir. Avrupa ülkeleriyle bir düşmanlığımız yok, ancak son yıllarda olumsuz tutumlar sergilediler" şeklinde konuştu.

Hamaney, ülkenin küresel sorunlara aktif ve etkili bir şekilde yaklaşması gerektiğini ifade ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına da sert tepki gösterdi. Hamaney, "Siyonist rejim bir devlet değil, bir suç çetesi, bir katil terör çetesidir. Savaş suçlusunun Amerikan Kongresi'nde dinlenmesi büyük bir rezalettir" dedi.