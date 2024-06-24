İran, Dağıstan'daki silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamada Kenani, Rusya devletine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Kenani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Ayrıca, uluslararası düzeyde "terörle" etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu konunun küresel çapta önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Dün Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Saldırılarda bir polis noktası, bir sinagog ve iki kilise hedef alınmış, 15 polis memuru ve 4 sivil hayatını kaybetmişti.