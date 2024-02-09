İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi

Kaynak: AA
İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi
Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenledi.

Suriye’de Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, gece saatlerinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenledi.

Yerel medyada yer ala haberlerden saldırı sonucu can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD tarafından da henüz saldırıyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD güçlerinin Suriye ve Irak’taki üslerine Ekim 2023'ten bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

Son olarak ABD, 28 Ocak'ta Ürdün’de Suriye sınırındaki üssüne yönelik saldırıya karşılık olarak 3 Şubat'ta Suriye ve Irak'ta İran destekli milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

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