İran, Devrim Muhafızları'nın üst düzey üyesinin ölümünü doğruladı

İran, Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü kabul etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, “Birkaç saat önce Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki askeri danışmanlarından Tuğgeneral Seyyid Razi Musevi, sahte ve çocuk katili siyonist rejimi tarafından Şam’a yönelik yapılan saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı zamanda o, General Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından biriydi ve Suriye’deki direniş cephesine destek vermekten sorumluydu. Gaspçı ve barbar siyonist rejim bu suçun bedelini şüphesiz ödeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.

İran basını ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyesi Seyyid Razi Musavi’nin yaşamını yitirdi.

Musavi’nin Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonunda görevli olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan henüz bir açıklama gelmedi ancak İsrail bu ayın başında Şam yakınlarına yapılan hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’de “askeri danışman” sıfatıyla bulunan iki üyesini öldürmüştü.