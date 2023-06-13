İran dini liderinden korkutan açıklama: Batı bizi engelleyemez

Editör: İsa Karaarslan

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Batı'nın ülkesinin nükleer silah edinmesini engelleyemeyeceği konusunda uyarılarda bulundu.

The Jerusalem Post'a göre İran'ın nükleer projesini gezerken konuşan Hamaney, “Bu İslami bir temel olmasaydı ve nükleer silah üretme irademiz olsaydı, bunu yapardık ve düşmanlar da bizi durduramayacaklarını biliyorlar” dedi.

Hamaney, İranlı yetkilileri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) "aşırı ve yanlış taleplerine" uymamaya çağırdı ve İran parlamentosu tarafından 2020'de kabul edilen bir yasanın, ülkenin IAEA'nın nükleer faaliyetlerine ilişkin denetimlerini askıya alacağı ve uranyum artıracağını söyledi.

Hamaney, ''Düşmanlar nükleer sanayinin ülkenin bilimsel ilerlemesinin anahtarı olduğunu bildiği için İran'a 20 yılı aşkındır nükleer sorun yaratıyor. Nükleer silah bahanesi bir yalan ve bunu herkes biliyor'' ifadelerini de kullandı.