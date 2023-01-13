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İran: Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını ve görüşmelerin ikili ilişkilere olumlu yansımasını beklediklerini ifade etti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:54
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İran Dışişleri Bakanı: Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz

İran: Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz
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Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temasları kapsamında mevkidaşı Abdallah Buhabib ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Buhabib ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Lübnan ve İran arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli ve Lübnan'ın enerji krizini ele aldıklarını belirtti.

Gazetecilerden gelen bir soru üzerine Türkiye-Suriye diyalog görüşmelerine dair İran'ın pozisyonuna değinen Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki sorunların çözümü hususunda yürütülen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmelerin, iki ülkenin çıkarlarına olumlu yansıyabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, ülkesinin diplomatik ilişkilerinin bulunmadığı Suudi Arabistan ile yürüttüğü müzakerelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Geçen aylarda Bağdat'ta Suudi Arabistan ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bir diğer toplantı da Amman'da gerçekleşti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile kısa bir görüşme oldu. Toplantıda müzakerelerin devam edilmesine vurgu yapıldı. İran, Suudi Arabistan dahil olmak üzere hiçbir şekilde Arap ülkesi ile ilişkilerini kesme niyetinde değil. İran ve Suudi Arabistan arasında normal diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini temenni ediyoruz."

LÜBNAN'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Lübnan'daki ciddi elektrik kesintilerinin ortadan kaldırılması ve bu alanda Beyrut yönetimine çözümler sunulması için bazı adımlar attıklarını belirten İranlı Bakan, "Lübnan'dan teknik ekipler, Tahran'a gelip elektrik üretimi için yakıt teminine ilişkin görüşmeler yaptı. İran olarak Lübnan'a her zaman yardım sunmaya hazırız. Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu elektriği üretebilmesi için kendi mühendislik ve mali imkanlarımız kapsamında ve hükümet ile dayanışma içinde elektrik tesisleri inşa edebiliriz." dedi.

LÜBNAN'DAKİ SEÇİMLER

Abdullahiyan, İran'ın Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimine müdahalede bulunduğuna dair iddiaların sorulması üzerine, "İran olarak Lübnan'ın iç işlerine hiçbir şekilde müdahalemiz söz konusu değil. Lübnan'da cumhurbaşkanının seçilmesi ancak siyasi partiler arasındaki uzlaşıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de İranlı mevkidaşı ile Tahran ile Beyrut arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini konuştuklarını söyledi. Buhabib ayrıca Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi ve insani yardım konusunda yürütülen çabaları da ele aldıklarını belirtti. (AA)

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