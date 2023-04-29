İran Donanması'nın el koyduğu gemi ünlü bir Türk'ün çıktı

İran Donanması'nın el koyduğu gemi Ünlü iş insanı Mehmet Karamehmet'e ait olduğu ortaya çıktı. Uluslararası haber ajanslarının son dakika diye geçtiği haberde İran Ordusu, 27 Nisan'da Umman Körfezi'nden giden bir tankere bindiği ve tankeri, İran'ın mahkeme kararıyla "el konulduğunu" belirtildi.Suezmax adlı tankerin, Kuveyt'te yüklenen rafine ürünlerin kısmi yükünü taşıdığı sırada, başka bir gemiyle çarpıştığı iddiasıyla İran Donanması tarafından ele geçirildiği duyuruldu.

Enerji devi Chevron'a kiralama kapsamında çalışan tankerin verdiği sinyalde geminin Kuveyt’ten Houston’a gitmek üzere ayrıldığı belirlendi.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre ele geçirme haberini ise bölgede bulunan ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 5’inci Filosu Merkez Komutanlığı da onayladı. Komutanlıktan duyurulan bilgiye göre İran İslam Devrim Muhafızları Donanması'nın (IRGCN) ele geçirilen geminin adını ise Advantage Sweet olarak açıkladı.

159.000 dwt’lik gemiyle ilgili olarak 5. Filo, el koyma öncesinde bir imdat çağrısı aldıklarını duyurdu. Güvenlik firması Neptune P2P Group, geminin son konumunu İran'ın Bandar Jask kentinin yaklaşık 40 deniz mili güneybatısına çekildiğini dile getiriyor.

İran Ordusu ise 27 Nisan’da "bilinmeyen bir geminin Basra Körfezi sularında bir İran gemisiyle çarpıştığını ve iki kişinin öldüğünü” açıklayarak bu nedenle el konulduğunu iddia ediyor. Bölgede faaliyet gösteren ABD Donanması, tankerin el konulduğu sırada uluslararası sularda olduğunu ancak İran ordusuna ait Binder destroyerinin yasadışı olarak gemiyi ele geçirdiğini belirtiyor.

Mürettebatının Hintli olduğu açıklanan gemi, Marshall Adaları bayraklı olarak görünse de aslında bir Türk şirketine ait. 2012 yılında inşa edilen Advantage Sweet’in sahibi ise Türkiye’nin önemli gruplarından Çukurova Holding.

GENEL DENİZCİLİK, 1975 YILINDA KURULDU

İş adamı Mehmet Emin Karamehmet’in lojistik şirketi Geden Lines olarak bilinen Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş. filosunda yer alan gemi, 2012 yılında inşa edildi.

Genel Denizcilik, son olarak geçen yıl tanker filosunu büyütme kararı almış, Güney Kore’deki DSME Tersanesi’nde LR sınıfı ile inşa edilen dört gemiden ikisi olan Advantage Verdict ve Advantage Victory’yi bünyesine katmıştı. Advantage Verdict ve Advantage Victory isimli tankerler Türkiye’de ilk LNG yakıtlı VLCC gemileri oldu.

MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR

Mehmet Emin Karamehmet, Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğundan biri olan Çukurova Holding’in sahibi. Yönetim kurulu başkanı ve sahibi olduğu Çukurova Holding, endüstri, inşaat, iletişim ve bilgi teknolojileri, medya, taşımacılık ve hizmet, finansal hizmetler, enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Milyarder Karamehmet, Forbes Dergisinin 2010 yılında açıkladığı Dünyanın en zenginleri sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş adamı olmuştur. 2011'de ise bu sıralamada en zengin 10. Türk iş adamı 2012 de açıklanan sıralamada ise en zengin 16. iş adamı olmuştur. 2011 yılında dünyanın en zengin 268. kişisi seçilmişti. Bir zamanlar medya, iletişim, radyo, otomotiv ve havacılık sektörlerini bünyesinde bulunduran Çukurova holding, günümüzde Finans ve Enerji gruplarına sahip.

Karamehmet, Pamukbank’ın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı dönem içerisinde Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin olarak zimmet suçundan 11 yıl 8 ay hapis ve 471 milyon 950 bin 66 lira adli para cezasına mahkûm etti. Ayrıca Mehmet Emin Karamehmet'e yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.