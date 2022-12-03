4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor

İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor

Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Faize Haşimi ile ilgili tüm dosya ve belgeler inceleniyor.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 23:11
Takip Et

İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor

İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
+
Aa
-

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım'da yapıldığı açıklandı.

Açıklamayı, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptı.

‘Yasa dışı gösterilere katıldı’

Geçmişteki açıklamalarından dolayı cezaevinde bulunan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım Çarşamba günü yapıldığını belirten Şems, "İstihbarat Bakanlığınca sağlanan tüm belge ve dosyaların, mahkemenin ilgili hakimi tarafından incelendiğini" aktardı.

AA’da yer alan habere göre Şems, müvekkilinin "ülke güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı propaganda yapma, yasa dışı gösterilere katılarak kamu düzenini ve huzurunu bozma" suçlarından yargılandığını kaydetti.

Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınıyor

Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı.

Haşimi, nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Motorine zam 
2
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
3
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
4
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿Meteoroloji il il açıkladı. Kuvvetli yağış geliyor
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
5
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿İsmailağa'nın önde gelen şeyhinin kızından korkunç itiraflar: 6 yaşında evlendirildim, 7 yaşında tecavüze uğradım
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
6
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edilmişti... Özgür Demirtaş’tan ilk açıklama geldi
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
7
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿Arnavutköy’de 3 katlı binada korkutan yangın
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı yargılanıyor
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Fuhuş şebekesi çökertildi. İşte çetenin şifresi
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
﻿Tayland’da yük trenine bombalı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.