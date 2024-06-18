İran eski Türkiye’ye döndü. Cumhurbaşkanı adayları açık oturuma katıldı

İran’da 6 cumhurbaşkanı adayının katıldığı ve devlet televizyonunda canlı olarak yayınlanan münazaraya Türkiye tartışması damga vurdu. Katı bir rejimle yönetilen İran'da, Cumhurbaşkanı adaylarının bir açık oturumda bir araya gelerek fikirsel tartışma yapması, akıllara eski Türkiye'yi getirdi.

Yapılan münazarada, reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan ile ılımlı muhafazakar Mustafa Purmuhammedi, yapılan münazarada ekonomik sorunlarda yaptırımların ve bundan kaynaklı olarak dünya ile etkileşim eksikliğinin olumsuz etkilerini ifade etti.

Diğer muhafazakar adaylar Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi ve Ali Rıza Zakani ise ekonominin dış gelişmelere bağlı olmamasının gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise, daha itidalli fikirleri savunurken yaptırımların etkisi olduğunu, diplomasi aygıtının yaptırımların kaldırılmasına odaklanması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı yarışında bulunan tek din adamı olan Mustafa Purmuhammedi ise, münazara sırasında yaptırımlar ve İran’ın dış politikası hakkında eleştirilerde bulundu ve “Tüm ticari ve finansal ilişkilerimiz kilitlendiğinde ekonomi nasıl çalışabilir?” sorusunu yöneltti.

TÜRKİYE TARTIŞMASI DAMGA VURDU

Söz konusu münazaralarda, Pezeşkiyan ile Zakani arasında “Türkiye” tartışması yaşandı. Zakani, Türkiye’de artan enflasyonu örnek olarak göstererek “Türkiye dünya ile etkileşim kurduğu halde başarısız oldu” ifadesini kaydetti.

Pezeşkiyan ise Zakani’ye cevap olarak “Lütfen gidin bu kadar enflasyona rağmen orada yolları, mağazaları, ihracatı görün. Bir de İran’ın yollarına bakın. Devrimden önce Türkiye’den İran’ın yollarına gıpta ile bakılırdı. Şu anda yüzlerce kilometre yol ve yaklaşık 70-80 tünel yaptılar. Biz 4 tünel yapınca övünüyoruz. Geri kaldık” ifadelerini kullandı.