İran füzesi İsrail'i vurdu. Tam 256 kilo

Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından savaşa dahil olan Hizbullah, son dört ay içerisinde İsrail’in başkenti Tel Aviv'e binlerce füze fırlattı. İran'ın vekil gücü olan Hizbullah'ın silah ve mühimmatı ise İran tarafından sağlanıyor.

İsrail ise Hamas ile verdiği savaşta ikinci bir cephe açılmaması için ülkenin kuzeyinde yaklaşık 10 kilometrelik bir tampon bölge oluşturdu ve buradaki halkı bölgeden uzaklaştırdı.

HİZBULLAH İRAN FÜZESİYLE İSRAİL’İ VURDU

Son olarak Hizbullah, İran'a ait Falag-2 füzesiyle İsrail'i vurduğu görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Hizbullah, 256 kiloluk İran füzesiyle İsrail'e ait gözetleme kuleleri ve askerlerini hedef aldığını duyurdu. Öte yandan Hizbullah aynı füzeyle Kafr Shuba ve Nader Dağı'nda bulunan 'hedefleri' vurduklarını duyurdu.