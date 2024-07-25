İran gemiye el koymuştu. Tüpraş 1 milyon varil petrolü geri aldı

Tüpraş, 11 Ocak'ta Irak'tan satın aldığı yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan gemiye İran tarafından el konulmasının ardından başlatılan girişimler sonucu, petrolün tamamının geri alındığını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, petrolün başka bir gemiye transferinin gerçekleştirildiği bildirildi.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş tarafından konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir.

NE OLMUŞTU?

Irak’tan İzmir’in Aliağa ilçesine petrol taşıyan bir tankere, 11 Ocak'ta Umman açıklarında silahlı bir saldırı düzenlendi.

Yunan armatörlük şirketi Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı "St. Nikolas" adlı tanker, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) adına Irak'ın devlet petrol şirketi SOMO'dan temin edilen ham petrolü taşıyordu. Türk personelin bulunmadığı tankerde, 18’i Filipinli olmak üzere toplam 19 mürettebat yer alıyordu.

Geminin sahibi Empire Navigation, gemi ile Umman açıklarında iletişimin kesildiğini bildirdi. Birleşik Krallıktan da olaya ilişkin bir açıklama yapıldı ve Nikolas gemisine saldırı düzenlendiği hakkında ihbar aldıklarını duyurdu.

Marshall Adaları bayraklı ham petrol tankeri, saldırının ardından İran’ın Cask limanına götürülmüştü.