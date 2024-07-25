İran gemiye el koymuştu. Tüpraş 1 milyon varil petrolü geri aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran gemiye el koymuştu. Tüpraş 1 milyon varil petrolü geri aldı

Tüpraş, İran tarafından el konulan St. Nikolas gemisindeki 1 milyon varil petrolün geri alındığını açıkladı.

Tüpraş, 11 Ocak'ta Irak'tan satın aldığı yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan gemiye İran tarafından el konulmasının ardından başlatılan girişimler sonucu, petrolün tamamının geri alındığını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, petrolün başka bir gemiye transferinin gerçekleştirildiği bildirildi.

nikolas.webp

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş tarafından konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

Irak devlet petrol şirketi SOMO’dan satın aldığımız yaklaşık 1 milyon varil ham petrolü taşıyan St. Nikolas gemisinin, 11 Ocak 2024 tarihinde Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulduğu daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen gemiden gemiye transfer operasyonuyla söz konusu ham petrolün tamamı şirketimizce geri alınmış olup, eylül ayında rafinerimize ulaşması beklenmektedir.

tp.jpg

NE OLMUŞTU?

Irak’tan İzmir’in Aliağa ilçesine petrol taşıyan bir tankere, 11 Ocak'ta Umman açıklarında silahlı bir saldırı düzenlendi.

Yunan armatörlük şirketi Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı "St. Nikolas" adlı tanker, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) adına Irak'ın devlet petrol şirketi SOMO'dan temin edilen ham petrolü taşıyordu. Türk personelin bulunmadığı tankerde, 18’i Filipinli olmak üzere toplam 19 mürettebat yer alıyordu.

Geminin sahibi Empire Navigation, gemi ile Umman açıklarında iletişimin kesildiğini bildirdi. Birleşik Krallıktan da olaya ilişkin bir açıklama yapıldı ve Nikolas gemisine saldırı düzenlendiği hakkında ihbar aldıklarını duyurdu.

Marshall Adaları bayraklı ham petrol tankeri, saldırının ardından İran’ın Cask limanına götürülmüştü.

İlgili Haberler
Hatice Kolçak: Altını da doları da unutun
Tuna Kaya: Büyük artış olacak
Son Haberler
Eski eşi vurdu, oğlu silahı sakladı Gündem
Eski eşi vurdu, oğlu silahı sakladı
Trabzonspor'un av sezonu Slovakya'da açıldı Spor
Trabzonspor'un av sezonu Slovakya'da açıldı
Iryna Farion suikastının şüphelisi yakalandı Dünya
Iryna Farion suikastının şüphelisi yakalandı
Bodrum Alanyaspor'ya gol yağdırdı Spor
Bodrum Alanyaspor'ya gol yağdırdı
Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım Spor
Trabzonspor'dan Avrupa'da dev adım
Hatice Kolçak: Altını da doları da unutun Ekonomi
Hatice Kolçak: Altını da doları da unutun
Kos'tan Bodrum'a dönüş kuyruğu. Uzayan sıra kadraja sığmadı Ekonomi
Kos'tan Bodrum'a dönüş kuyruğu. Uzayan sıra kadraja sığmadı