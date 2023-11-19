İran ile Türkmenistan arasında 900 milyon dolarlık anlaşma

İran ile Türkmenistan arasında yol inşaatı ile elektrik iletim hattı inşaatını kapsayan yaklaşık 900 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
İran ile Türkmenistan arasında 900 milyon dolarlık anlaşma

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 17-18 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta İran-Türkmenistan 17. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından iki ülke arasındaki 17. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov imzaladı.

YOL VE ELEKTRİK

İran ve Türkmenistanlı yetkililer 550 milyon dolar değerindeki yol inşaatı ile 340 milyon dolar değerindeki elektrik iletim hattı inşaatı ve ekipman teminine ilişkin ikili işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Diğer yandan, İran'ın teklifi ile iki ülke arasındaki 18. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nın gelecek yıl kasım ayında İran'da yapılması kararlaştırıldı.

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