İran ilk hipersonik balistik füzesi 'Fettah'ı tanıttı

İran, bin 400 kilometre menzile sahip 'Fettah' adlı ilk hipersonik balistik füzesini tanıttı.

İran ilk hipersonik balistik füzesi 'Fettah'ı tanıttı

İran tarafından üretilen ilk hipersonik balistik füze, başkent Tahran’da ülkenin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları Komutanlarının katıldığı resmi törenle tanıtıldı. “Fettah” adı verilen hipersonik füzenin bin 400 kilometre menzile sahip olduğu ve saatte 15 bin kilometreden fazla hıza ulaşabildiği kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı konuşmada, “Bugün tehditlere karşı caydırıcı olabilme gücüne ulaştık. Savunma ve askeri sanayide artık bağımsız bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

İran-Irak savaşında başkent Tahran’ın Irak güçleri tarafından bombalandığını vurgulayan Reisi, savunma ve füze sanayinde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek İran’ın askeri teknolojide millileştiğini söyledi.

“FETTAH HİÇBİR FÜZE TARAFINDAN YOK EDİLEMEZ”

Törende konuşan ve hipersonik füze hakkında bilgi veren Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade İran’ın dünyada hipersonik füzelere sahip 4 ülke arasına yer aldığını ifade ederek, “Fettah füzesi hiçbir füze tarafından yok edilemez” şeklinde konuştu.

İran 10 Kasım 2022 tarihinde ses hızından 8 kat daha hızlı hipersonik balistik füze geliştiklerini duyurmuştu. Ses hızından en az 5 kat daha hızlı ilerleyen ve hipersonik olarak adlandıran füzeler, hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor.

ABD, Çin ve Rusya'nın hipersonik füzelere sahip ülkeler arasında yer aldığı bilinirken, Kuzey Kore de geçtiğimiz yıl hipersonik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. (İHA)

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