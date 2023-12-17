İran İsrail ajanını idam etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
İran İsrail ajanını idam etti
İran, İsrail istihbarat servisi Mossad ajanı olduğunu iddia ettiği bir İsraillinin idam edildiğini açıkladı.

İran Devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre, İran’da İsrail’in istihbarat birimi Mossad için çalıştığı belirtilen bir ajanın idam edildiği açıklandı.

Verilen bilgide, casusun Mossad da dahil olmak üzere yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu ve gizli bilgilerin yayınlanmasına karışmakla suçlandığı belirtildi. Ajan olduğu iddia edilen kişinin Belucistan’da bir hapishanede infaz edildiği bildirildi.

Şahsın kimliğine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilöedi.

Nisan 2022'de İran istihbarat görevlileri Mossad'la bağlantılı bir gruba ait olduğunu söyledikleri üç kişiyi tutuklamıştı. İdam edilen kişinin onlardan biri olup olmadığı hakkında da bir açıklama yapılmadı.

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