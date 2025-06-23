İran kararını verdi! Gözler ABD'ye yapılacak misillemede

Kaynak: DHA / İHA / ANKA
İran kararını verdi! Gözler ABD'ye yapılacak misillemede

ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması İsrail ve İran arasında gerilimi tehlikeli bir dönüm noktasına getirmişti. İran, ABD'ye misilleme kararı aldı.

Ortadoğu'da İsrail-İran çatışması 10'uncu gününde ABD, İran'ın nükleer tesislerine saldırarak gerilimi yeni boyuta taşıdı.

İRAN MECLİSİ KARARINI VERDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yönündeki öneriyi kabul etti.

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Ajansı ile Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını açıkladı. Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini belirten Rızayi, “Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı” dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu kaydeden Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

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