İran kırmızı intikam bayrağını göndere çekti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran kırmızı intikam bayrağını göndere çekti

Suikast sonucu İran’da öldürülen Hamas lideri Haneyi’nin intikamının alınacağını söyleyen İran intikam bayrağını astı.

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye İran’ın Tahran kentinde İsrail’in saldırdığı iddia edilen saldırı sonucu koruması ile birlikte öldürüldü. Devletlerden art arda açıklamalar gelirken İran Haniye'nin intikamını alacağı sözü verdi

Haneyi’nin ölümü sonrası İran, Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne kırmızı "intikam bayrağı"nı astı.

Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkte “Hüseyin’in intikamı” yazılı kırmızı bayrak, ülkede “intikam bayrağı” olarak bilinir.

Son olarak, İran 2020'de ABD'nin düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümünde, ocak ayında caminin kubbesine intikam bayrağı asmıştı.

CENAZE TÖRENİ

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Haniye'nin cenaze töreninin Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da yapılmasının planlandığını açıkladı.

Öte yandan Türkiye'de bugün çoğu ilde Haniye için selalar okundu ve ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

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