İran lideri Hamaney, 2 bini aşkın mahkumu affetti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Muhammed ve Cafer-i Sadık’ın doğum günleri dolayısıyla 2 bin 284 mahkumun cezasını hafifletti veya affetti.

KAYNAK: AA
İran lideri Hamaney, 2 bini aşkın mahkumu affetti

Bu mahkumlardan 52’sinin idam cezası hapis cezasına dönüştürüldü. Hamaney, daha önce de İran İslam Devrimi’nin yıl dönümünde binlerce mahkumu affetmişti.

2 Bin 284 Mahkumun Cezası Değişti

Mizan Haber Ajansı’nın haberine göre, İran lideri Hamaney, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin önerisini kabul etti. Buna göre, gerekli şartlara sahip 2 bin 284 mahkumun cezasında değişiklik yapıldı. Bu mahkumlardan 1017’si tahliye edilirken, 1267’sine ceza indirimi uygulandı.

İdam Cezası Alanlar da Affedildi

Af kapsamına alınan mahkumlardan 52’sinin idam cezası aldığı belirtildi. Bu mahkumların idam cezaları hapis cezasına çevrildi. Hamaney, daha önce de şubat ayında hükümet karşıtı protestolarda tutuklananların da aralarında olduğu binlerce mahkumu affetmişti.

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