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İran lideri Hamaney Mahsa Amini protestoları nedeniyle yeğenine de acımadı

İran lideri Hameney, Mahsa Amini protestoları nedeniyle yeğenine de acımadı. Hamaney'in yeğeni Feride Muradhani, hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:46
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İran lideri Hameney, Mahsa Amini protestoları nedeniyle yeğenine de acımadı Hamaney'in yeğeni Feride Muradhani hapis cezasına çarptırıldı

İran lideri Hamaney Mahsa Amini protestoları nedeniyle yeğenine de acımadı
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İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ardından başlayan rejim karşıtı eylemlere katılan İran lideri Ali Hamaney'in yeğeni Feride Muradhani, hapis cezasına çarptırıldı.

İran lideri Ali Hamaney'in 23 Kasım 2022 günü tutuklanan yeğeni Feride Muradhani'ye daha önce verilen 15 yıl hapis cezasının, itiraz üzerine temyiz mahkemesi tarafından 3 yıla düşürülerek onaylandığı bildirildi.

'DİN ADAMLARI ÖZEL MAHKEMESİ'NDE YARGILANDI
 

Feride Muradhani'nin avukatı Muhammed Hüseyin Akasi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkilinin, yargılama yetkisi olmayan din adamları özel mahkemesinde yargılandığını ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini aktardı.

Yargılamada, müvekkilini temsil yetkisinin kabul edilmediğini belirten Akasi, avukat olarak yaptığı itirazın da Muradhani'nin imzasıyla kabul edildiğini ve temyiz mahkemesinin müvekkilinin cezasını 3 yıla düşürerek onayladığını duyurdu.

REJİM KARŞITI EYLEMLERE KATILDI

Geçen yıl, İran devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Farah Pehlevi'nin de bulunduğu sanal bir toplantıya katılan Muradhani, toplantıda Farah Pehlevi'den övgüyle söz etmişti. Muradhani'nin, toplantıdan sonra 2021 Ekim ayında tutuklanması ise dikkati çekmişti.

Bu yıl nisanda kefaletle serbest bırakılan Muradhani, İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül 2022 tarihinde yaşamını yitirmesi üzerine başlayan gösterilere destek vermesinin ardından, 23 Kasım 2022 günü gelen bir mahkeme celbi sonrasında savcılığa gitmiş ve tutuklanmıştı.

BM'Yİ İRAN'A YAPTIRIM UYGULAMAYA ÇAĞIRDI

Videoda, İran yönetimini 'dini ilkelerinin hiçbirine bağlı olmamak, güç kullanmaktan ve mümkün olan her şekilde gücünü korumaktan başka kanun ve kural tanımamakla' suçlayan Muradhani, İranlıların verdikleri özgürlük mücadelesinde yalnız bırakıldığını söylemişti.

Muradhani, baskıları nedeniyle İran'a uygulanan yaptırımların etkisiz olduğundan şikayet ederek, Birleşmiş Milletlerin bu açık zulme karşı birkaç kısa ve etkisiz açıklamadan başka bir şey yapmadığını belirtmişti.

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