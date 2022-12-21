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İran'a göre olayların sorumlusu ABD

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, 3 aydan fazla süren Mahsa Amini gösterilerinin ardında ABD'nin olduğunu öne sürdü. Mahsa Amini, polis nezaretindeyken şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 00:42
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İran Mahsa Amini gösterileri için ABD'yi sorumlu tutuyor

İran'a göre olayların sorumlusu ABD
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Mahsa Amini gösterilerinden ABD'yi sorumlu tuttu. Tasnim Haber Ajansı'na göre, Kaani, Yemen'de hayatını kaybeden Hasan Eyrlu'nun ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda konuştu.

Kaani, sokak gösterilerinden ABD'yi sorumlu tutarak, "Bu birkaç gündür ABD'nin bilinçsiz birkaç gencin yüzüne pençesini atarak sokaklara çekmesi, meydanda bizimle yüz yüze geldiğinde yenilmesindendir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in baskılarının karşılıksız kalmayacağını dile getiren Kaani, "Suudi Arabistan, ABD'nin sömürüp çöpe çevirdiği bir posadan ibarettir. Onu düşman saymaya gerek yok. Tüm düşmanlarımız darbe yiyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 17 Aralık'ta yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

GÖSTERİCİLERDEN 2 KİŞİ İDAM EDİLDİ

Haklarında idam kararı verilen Muhsin Şikari'nin cezası gözaltına alınmasından 75 gün sonra 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverdin'in cezası ise gözaltına alınmasından 23 gün sonra 12 Aralık'ta infaz edildi. Her ikisinin de avukat seçme hakkından mahrum kalması ve idam kararlarının teamüllerin dışında ivedilikle infaz edilmesi tartışmalara yol açtı. (AA)

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