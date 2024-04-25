İran nükleer silah geliştirmeye çok yakın. Dünyayı panikleten haber

Kaynak: Haber Merkezi
İran nükleer silah geliştirmeye çok yakın. Dünyayı panikleten haber
İsrail saldırısıyla dünyada panik yaratan İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde sona erişmek üzere.

Bu haftanın başlarında Bonn Üniversitesi İleri Güvenlik, Strateji ve Entegrasyon Çalışmaları Merkezi direktörü Ulrich Schli, BILD ile yaptığı görüşmede "İran nükleer silah üretmenin eşiğinde" uyarısında bulundu.

Schli'ye göre söz konusu sürecin sonlanması birkaç haftalık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Raphael Grossi ise Deutsche Welle ile yaptığı röportajda, İran'ın nükleer bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyum elde etmesine muhtemelen "aylar yerine haftalar" kaldığını öyledi.

Ancak bu, İran'ın birkaç hafta içinde nükleer silaha sahip olacağı anlamına gelmiyor. Fakat son günlerde yetkili kurumların önemli isimleri üst üste İran'daki gelişmelere dikkat çeken açıklamalar yapması dünya kamuoyunca ciddi bir paniğe yol açmış durumda.

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