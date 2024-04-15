İran saldırısında dikkat çekici S400 detayı. Bunun şakaya gelir tarafı yok

Şahsi Youtube kanalından yayınladığı videolarla ülkemizin bu alanda en çok takip edilen isimlerinden biri haline gelen Zentürk bugün yayınladığı bir videoda gündeme ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

Sözlerine İran’ın olağanüstü kapasiteyle ürettiği Şahit dronlarının, balistik füzelerin ve seyir füzelerinin Rus ordusu tarafından Ukrayna coğrafyasında yüksek miktarda kullanıldığını belirterek başlayan Zentürk “İsrail'in dün akşam yaklaşık 300-350 civarındaki drone ve füzeye karşı yaşamış olduğu geceyi Ukraynalılar -Rus ordusunun İran'la yapmış olduğu ittifak çerçevesinde- her gece yaşıyorlar” dedi.

“İSRAİL YALNIZ YAKALANSAYDI YER İLE YEKSAN OLMUŞTU”

İran’ın ve ondan önce Hamas ve Hizbullah’ın İsrail’e yapmış oldukları hava saldırılarında öne çıkan demir kubbenin öneminden bahseden Zentürk, 21. yy. savaşlarında ana unsurun hava savunma sistemleri olduğunun altını çizdi.

İsrail’in İran saldırısında ayakta kalmasını müttefiklerinin desteğine bağlayan Zentürk “İsrail yalnız yakalansaydı, yanında Amerika, İngiltere, Fransa ve Ürdün olmasaydı, yer ile yeksan olmuştu” iddiasında bulundu.

“BUNUN ŞAKAYA GELİR TARAFI YOK”

Bir devletin dünyanın en güçlü kara kuvvelerine ve/veya en güçlü donanmasına sahip olsa bile hava savunmasında yeterliliği sağlayamadığında yok olup gideceğini de sözlerine ekleyen Zentürk, İran’ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarının, Türkiye'nin S400 ısrarında ne derece haklı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Zentürk'ün Türkiye'nin S400 hamlesi hakkında yaptığı yorum şöyle:

"İşte o yüzden mesela Türkiye'nin -Niye S400?- işte buyurun: S400'ü alarak Türkiye bir yerde hem kendini bir şekilde garanti altına aldı hem de batılı müttefiklere dedi ki 'Ben sizin daha fazla kahrını çekemem. Çünkü benim hava saham boşaldı.' Koskoca Türkiye'nin hava sahası bir dönem bomboş kaldı: Be patriyot veriyorlar ne başka bir şey veriyorlar. E ne yapsın adam? Gitti aldı. Yani bu bunun şakaya gelir tarafı olmadığını herhalde artık hepimiz biliyoruz."