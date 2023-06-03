İran sınır kapısında görevini yapan dürüst memurlara saldırı

İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda görev yapan gümrük muhafaza memurları saldırıya uğradı.

İran sınır kapısında görevini yapan dürüst memurlara saldırı

Türkiye’nin İran sınır kapısı Esendere’de Gümrük muhafaza memurlarına saldırdılar.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Türkiye’nin İran sınır kapısı Esendere’de yaşananların görüntüsünü paylaştı.

Gazeteci Ağırel, görüntüleri sosyal medya hesabından şu açıklamayla paylaştı:

Görüntüler Türkiye’nin İran sınır kapısı Esendere'den...

Gümrük Muhafaza memurlarına saldırı oldu.

Gerekçesi ise garip... Yöre halkından olduğu söylenen bazı yolcular muafiyet fazlası eşyaya görevli memurlar tarafından idari işlem yapılmasına itiraz etmiş.

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