İran ve Rusya arasında yeni dönem. Artık dolar kullanmayacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
İran ve Rusya arasında yeni dönem. Artık dolar kullanmayacaklar
İran ve Rusya yaptıkları açıklamada, ticari işlemlerde artık dolar kullanmayacaklarını açıkladılar.

ABD ve Rusya arasında yeni bir dönem başlıyor. 2 ülke daha önce planladıkları ticarette dolar kullanmama düşüncelerini faaliyete geçirdiler.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 19 Temmuz 2022’de Tahran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, küresel ticarette dolara bağımlılığın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dolar yavaş yavaş küresel ticaretin önünden kaldırılmalıdır.” dedi.

Putin ise buna cevaben, ABD’nin doları zorbalık aracı olarak kullandığını belirterek, İran ile Rusya’nın ticari ilişkilerde kendi para birimlerini kullanma planları yaptığını ifade etti.

İran, 25 Aralık’ta Rusya’nın liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzaladı.

İran ile Rusya’nın ticari işlemlerde ABD dolarından kurtulup ulusal para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaştığı duyuruldu.

İran’ın resmi ajansı IRNA, İran Merkez Bankasının kaynak göstererek verdiği habere göre, iki ülke arasındaki ticarette doların devre dışı bırakılmasına yönelik anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanlarının Rusya’da gerçekleştirdiği toplantıda tamamlandı.

ABD’nin yaptırımlarına maruz kalan İran ve Rus bankalarının, artık yerel para birimleriyle işlem yapabilmek için SWIFT yerine başka bankalar arası sistemleri tercih edeceği ifade edildi.

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