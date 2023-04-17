İran ve Suudi Arabistan normalleşme sürecine giriyor

İran, Suudi Arabistan’daki büyükelçiliğini 9 mayısa kadar açmayı planlıyor.

İran ve Suudi Arabistan normalleşme sürecine giriyor

LeFigaro’nun haberine göre, İran yetkilileri yaptığı açıklamada, geçtiğimiz mart ayında varılan ve Riyad ile Tahran arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan anlaşma neticesinde 9 mayısa kadar Suudi Arabistan’daki büyükelçiliğini yeniden açmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasser Kanani haftalık konferansında, 10 Mart'ta Pekin'de imzalanan anlaşmanın imzalanmasından sonra iki ülkenin "büyükelçiliklerini iki ay içinde yeniden açmasının beklendiğini" söyledi.

2016’DA İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞ KOPMUŞTU

Riyad’da bir din adamının idam edilmesi üzerine İran’daki göstericiler büyükelçilik binası önünde sert protestolar yapmış, bu durumun sonucunda da iki ülke arasındaki bağlar kopmuştu. Normalleşme adımları atan iki ülke, İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin Ramazan ayının sonunda Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret ile birbirlerine barış çubuğu uzatmış olacaklar.

Son günlerde iki ülkeden heyetler de, yeniden açılma sürecini başlatmak için Riyad ve Tahran'daki büyükelçiliklerin yanı sıra Cidde'deki İran konsoloslukları ve Meşhed'deki Suudi konsolosluklarını ziyaret ettiler.

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