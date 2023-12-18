İran’da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı

Kaynak: İHA
İran’da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
İran’da akaryakıt istasyonlarının internet sistemine siber saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle ülkedeki benzin istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşandı. Siber saldırıyı İsrailli bir hacker grubunun düzenlediği öğrenildi.

İran’da akaryakıt istasyonlarının internet sistemine yönelik düzenlenen siber saldırı nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 60’ında yakıt sorunu yaşanırken, saldırının İsrailli hacker grubu tarafından düzenlendiği duyuruldu.

İran’da yakıt tedarik sistemine yönelik siber saldırı düzenlendi. İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, saldırının akaryakıt istasyonlarının internet sistemine düzenlendiğini belirterek, “Şu anda ülkedeki akaryakıt istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ının yakıt sorunu yaşadığı tahmin ediliyor” dedi.

Uzman ekiplerin istasyonların eski düzenine dönmesi için çalışmalara başladığını belirten Salari, “Uzman ekiplerimiz ülke genelindeki 37 akaryakıt dağıtım bölgesinde faaliyet gösteriyor. Öncelikle yoğunluğun en fazla olduğu bölgelerde, ardından da diğer bölgelerde önümüzdeki 5 ile 6 saat içinde tüm istasyonlar kademeli olarak normale dönecek” ifadelerini kullandı.

Yıllardır edinilen tecrübeler sayesinde sorunu çözdüklerini kaydeden Salari, “Akaryakıt sistemlerimiz şu anda çevrimdışı ve manuel olarak hizmet vermektedir ve vatandaşlarımız bu şekilde yakıt alışverişi yapabilirler” şeklinde konuştu.

İsrail ordu radyosundan bu sabah yapılan açıklamada, İran'daki yakıt tedarik sistemine yönelik siber saldırıyı İsrailli hacker grubunun düzenlediği duyuruldu.

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