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Casuslukla suçlanan eski bakan yardımcısı İran'da idama mahkum edildi

İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi, İngiltere adına casusluk yaptığı iddiasıyla idam cezasına mahkum edildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:58
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İran'da casuslukla suçlanan eski bakan yardımcısına idam cezası

Casuslukla suçlanan eski bakan yardımcısı İran'da idama mahkum edildi
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İran'da eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi, İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edildi.

İstihbarat Bakanlığı, kesinleşmiş idam cezasına mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin, ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini İngiliz Gizli İstihbarat Servisi'ne aktardığının tespit edildiğini açıkladı.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, eski Savunma Bakanı Ekberi, bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu süreçte aleyhinde dava açılarak "casusluk" suçlamasıyla yargılanan Ekberi, mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Sanığın, karara itirazının ardından dosya Yargıtay'da yeniden incelendi ve Yargıtay, itirazı reddederek Ekberi hakkında verilen idam kararını onayladı.

İRAN İSTİHBARAT'INDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstihbarat Bakanlığı, Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi'ne (SIS) aktardığının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisi'nin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirildi.

ÇİFTE VATANDAŞTI

Ali Rıza Ekberi, 1997-2005 arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip olduğu söylenen Ekberi'nin ne zaman tutuklandığına ilişkin bilgi verilmese de ülke medyasında 2019-2020 yılları arasında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verildi.

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