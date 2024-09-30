İran'da çatışma: Bir güvenlik görevlisi öldü

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırına yakın Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan sınır komutanı Rıza Şecai olaya ilişkin bilgi verdi.

Şecai, "Rask kasabasına bağlı Peşamek köyü yakınlarında teröristlerin saldırısı sonucu emniyet görevlisi Mehdi Beluçi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırganlarla, güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını aktaran İranlı yetkili, saldırganların durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.