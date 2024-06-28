İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi üçüncü defa uzatıldı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, oy verme süresine ilişkin açıklamalarda bulundu. İslami, başlangıçta 08.00-18.00 arasında planlanan oy verme süresinin önce saat 20.00'ye, daha sonra ise saat 22.00'ye kadar uzatıldığını belirtti. Ancak Seçim Kurulu Merkezi'nin ihtiyaca binaen bu süreyi gece 24.00'e kadar uzattığını açıkladı.

İran seçim kanunlarına göre, oy verme süresi gece yarısına kadar uzatılabilir ancak bu saatten sonra süre yeniden uzatılamaz.

Ülke genelinde 62 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçimlerde, 59 binden fazla merkezde sandıklar açıldı. Oy verme süresinin uzatılmasıyla birlikte seçim merkezlerinde akşam saatlerinde artan bir kalabalık gözlemleniyor.

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Seçim öncesinde muhafazakar kanatta birliği sağlamak amacıyla Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi adaylıktan çekildi.

İlk turda yüzde 50+1 oy alamayan adayların ikinci tura kalacağı seçimlerde, ikinci tur 5 Temmuz'da yapılacak ve kazanan aday ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Seçim sonuçlarının gece yarısından sonra ilk verilerle, yarın öğleden önce kesin sonuçlarla açıklanması bekleniyor.