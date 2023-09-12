İran'da Dang humması artıyor: 8 ayda 4'e katlandı

İran Meclisi Milletvekili Muiniddin Saidi, Sistan-Beluçistan eyaletinde dang humması ve sıtma vakalarında ciddi artış yaşandığını ifade etti.

İran'da Dang humması artıyor: 8 ayda 4'e katlandı

İran İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Saidi konuya ilişkin bilgi verdi.

Saidi, "Şu anda Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Deştyari bölgesinde dang humması vakalarında artış gözleniyor ve bu ciddi bir krize dönüşecek." dedi.

Söz konusu hastalığın yanı sıra sıtma vakalarında da ciddi artış yaşandığına dikkati çeken Saidi, "Maalesef şu anda dang humması vakalarında durum kontrolden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İranlı vekil, eyalette bu hastalıklara yakalananlara dair herhangi veri paylaşmaksızın dang humması ve sıtma vakalarında artış yaşanması ve sağlık imkanlarının kısıtlı olmasının bölge halkını ciddi anlamda kaygılandırdığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Abdurrıza Mir Evliya, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, son 8 ayda, ülke genelinde sıtma vakalarında 4 kat artış tespit edildiğini belirtmişti.

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