İran'da Devrim Muhafızları'na ait askeri tesisle iki karakola eş zamanlı saldırı

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, "Birkaç dakika önce Çabahar ve Rask'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak" açıklaması yaptı.

Daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Merhameti, saldırılara karşılık verilmesiyle 3 İranlı güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülke medyasına yansıyan bilgilere göre güvenlik güçleriyle örgüt mensupları arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.