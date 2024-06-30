İran’da devrimden bu yana en düşük katılımlı seçim

İran İçişleri Bakanlığı, oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından ülkede 61 milyon 452 bin 321 seçmen bulunduğunu ve katılım oranının yüzde 40 olduğunu açıkladı. Bu oran, 1979 devriminden bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük seviye ve seçim, devrimden sonra ikinci tura kalan ikinci seçim oldu.

İran İslam Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek katılım oranı yüzde 85,2 ile 12 Haziran 2009 seçimlerinde gerçekleşmişti, o zaman Mahmud Ahmedinejad cumhurbaşkanı seçilmişti. 18 Haziran 2021 seçimlerinde ise İbrahim Reisi'nin yüzde 48,8 oy oranı ile seçilmesi, o tarihe kadar en düşük katılımlı seçim olarak kaydedilmişti.

Ülkede 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldı. Reformist aday Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin 191 oy alırken, muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili 9 milyon 473 bin 298 oy aldı. İkinci tur oylaması 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Diğer adaylar arasında Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf 3 milyon 383 bin 340 oy alırken, eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi ise 206 bin 397 oy kazanmıştı.