İran'da hastane yangını: 9 ölü 15 yaralı

Kaynak: İHA
İran'da hastane yangını: 9 ölü 15 yaralı

İran’ın Gilan eyaletinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Yangın sonucunda 9 kişi kayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.

İran’ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Reşt kentinde bulunan Gaem isimli özel bir hastanede yerel saatle 01.15 sularında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve yardım ekibi, yoğun çalışmalar sonucunda söndürüldü.

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9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gilan Tıp Bilimleri Üniversitesi Başkanı Muhammed Tagi Aşubi, çıkan yangınla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Aşubi, yaptığı açıklamada, “Yangının meydana geldiği esnada 250 yataklı hastanede 142 hasta bulunuyordu ve 33 hasta yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Ne yazık ki yangın sonucu 9 hasta hayatını kaybetti ve 15 kişi yaralandı” ifadelerini kaydetti.

118 hastanın çevre hastanelere nakledildiğini ifade eden Aşubi, hastaların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

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