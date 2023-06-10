İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor

İran’ın Meşhed şehri her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 1

İran’da inanç turizmi açısından en önemli merkezlerin başında gelen Meşhed şehri her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 2

Rezevi Horasan eyaletinde bulunan ve ülkenin en kalabalık nüfusa sahip ikinci şehri Meşhed, çöl denebilecek kuraklık ve sıcaklıkta bir alan üzerine kurulu.

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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 3

Eski ismi Sanabad olan yerleşim yerinin bu kadar büyümesinin en önemli sebebi ise Şii inancında "12 İmam" silsilesinin sekizinci imamı olarak kabul edilen Ali er-Rıza’nın türbesinin burada bulunması.

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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 4

Şehrin Sanabad olan adı daha sonra "İmam Rıza’nın şehit düştüğü yer" anlamına gelen "Meşhed-i İmam Rıza" olarak değiştirildi; halihazırda ise kısaca "Meşhed" olarak biliniyor.

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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 5

Zamanla türbe ziyaretlerinin artmasıyla yerleşim yeri büyümeye başlarken, bölgenin şehir olma yolundaki ilk adımları da atılmış oldu.

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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 6
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 7
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 8
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 9
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 10
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 11
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 12
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 13
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 14
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 15
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İran'da inanç turizminin öne çıkan şehri Meşhed her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor 16
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