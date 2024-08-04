İran’da kum fırtınası: 1362 hastanelik oldu

Kaynak: AA
İran’da kum fırtınası: 1362 hastanelik oldu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son beş gün içinde kum fırtınası nedeniyle 1362 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tesnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, fırtına eyaletin özellikle kuzey bölgelerinde etkili oldu.

Zabul, Zahek, Hamun, Hirmen, Nimruz, Zahidan, Mircave, Nusret Abad, Haş, Saravan, İranşehr ve Mehristan şehirlerinde etkili olan kum fırtınası, yaklaşık bir milyon kişinin yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle son beş günde hastanelere başvuran 1362 kişi tedavi altına alındı.

Sistan-Beluçistan'da sıkça karşılaşılan "120 Gün Fırtınaları" olarak bilinen dönemlerde, rüzgarın şiddeti artarak solunum yolu rahatsızlıklarına neden oluyor ve bu durum binlerce kişinin hastanelere başvurmasına yol açıyor.

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